В рамках рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» продолжаются монтаж и пусконаладка оборудования. Ход работ обсудили участники первого в новом году совещания с участием кураторов проекта, специалистов администрации Кольского района и исполнителя работ – АО «ГК «ЕКС». Встреча состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

Как отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев, в 2021 ведомство продолжит еженедельный мониторинг выполнения работ на важном для региона объекте.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, рекультивация пометохранилища ведется в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология». Общая стоимость работ в 2020-2022 годах составляет 461,6 млн рублей. Подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, наладить и запустить работу природоохранного оборудования по очистке и обеззараживанию накопленных отходов, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тысяч тонн отходов куриного помёта, произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории. В процессе проведения работ ведется экологический мониторинг состояния и изменения параметров окружающей среды на объекте.