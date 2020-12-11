В рамках рекультивации помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» завершается устройство комплекса очистных сооружений

В рамках рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» завершаются работы по устройству поступившего оборудования комплекса очистных сооружений. Рекультивация проходит в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

10 декабря состоялся очередной выезд сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и администрации Кольского района на площадку для контроля выполнения работ на объекте.

В настоящее время завершается устройство фундаментных плит, колодцев, прокладка технологического трубопровода, отстойника-усреднителя и шламонакопителя.

Работы по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» выполняются в рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 99, заключенного между МКУ «ХЭС Кольского района» (заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (подрядчик).

Общая стоимость работ в 2020-2022 гг. составляет 461,6 млн рублей.

В течение указанного периода подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, закупить и смонтировать природоохранное оборудование по очистке и обеззараживанию накопленных отходов на помётохранилище, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тыс. тонн отходов куриного помёта IV класса опасности, после откачки отходов произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, в процессе проведения работ будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменения параметров окружающей среды на объекте.