В рамках реновации в ЗАТО Александровск продолжается ремонт дорог, квартир и соцобъектов

В Мурманской области продолжаются активные работы по реновации закрытых территориальных образований и населённых пунктов, где дислоцированы военнослужащие. Так, завершён ряд мероприятий в ЗАТО Александровск, в чём во время рабочего выезда убедился глава министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В частности, выполнен ремонт междворовых проездов в Гаджиево на улице Душенова в районе домов №100 и №106. Также в населённом пункте завершается ремонт участков городской дороги от остановки общественного транспорта до поликлиники. Рабочие заканчивают укладывать асфальт, установили бордюрный камень.

В н.п. Оленья-Губа рабочие обновили дорожное полотно центральной площади.

В Полярном отремонтированы междворовые проезды у дома №1 по улице Красный Горн.

Также в Гаджиево в полном объёме проведён ремонт шести временно незаселённых муниципальных квартир.

Помимо этого, благодаря реновации, преображаются и социальные объекты.

Так, в Снежногорске идёт капитальный ремонт кровли средней общеобразовательной школы №266, которая расположена на улице Бирюкова, а в Гаджиево продолжаются ремонтно-реставрационные работы здания краеведческого музея.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, распоряжением правительства РФ утверждён план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований Арктической зоны РФ на период 2024-2026 гг. В комплексный план вошли порядка 1400 объектов, в том числе строительство детских садов, образовательного комплекса и культурно-досуговых центров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/