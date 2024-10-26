В рамках реновации в ЗАТО г. Североморск продолжается ремонт дорог

В этом году по программе реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом, во флотской столице будет отремонтировано порядка 10 км дорог. Работы ведутся и в городе, и в посёлках муниципалитета.

Во время традиционного рейда депутаты муниципалитета во главе с председателем Совета Евгением Алексеевым побывали в п.г.т. Сафоново, где ремонтная кампания развернулась на улицах Школьной и Преображенского, а также на улицах Авиаторов, Гвардейской и у штаба Северного флота в Североморске.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, ремонт включает замену асфальтового покрытия, бортового камня, а также работы с ливневой канализацией. Кроме того, на улицах Школьной, Преображенского, Авиаторов и Гвардейской предусмотрены обустройство пешеходных зон и модернизация системы освещения.

– Многие объекты - в высокой степени готовности. По возможности старались расширить проезжую часть, обустроить пешеходные зоны, а также ливневые канализации. Работы ведутся в графике. Срок сдачи готовых объектов – первая декада ноября, - отметил председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

В ближайшее время также будет отремонтирован автоподъезд к улице Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16894-v-ramkah-renovacii-v-zato-severomorsk-prodolzhaetsya-remont-dorog/#news-gal-2