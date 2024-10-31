В рамках реновации в ЗАТО Видяево отремонтировано 39 квартир для военнослужащих

Сотрудники Министерства строительства Мурманской области проверили ход работ в рамках комплексного плана реновации ЗАТО в закрытых административно-территориальных образованиях – посёлках Видяево и Печенга.

На территории ЗАТО Видяево ведётся работа по сносу пяти зданий законсервированных жилых домов. Полностью завершён демонтаж двух зданий по улице Заречной – домов №№32 и 38, а также снесён дом №21 на улице Центральной. На этой же улице частично снесён многоквартирный жилой дом №23, в этом году также запланированы работы по сносу дома №18.

Продолжается ремонт 113 временно незанятых муниципальных квартир. К настоящему моменту приняты работы подрядных организаций по 39 квартирам.

Кроме того, сотрудники ведомства ознакомились с текущими работами по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в Печенге. Продолжается ремонт фасадов дома №3 на улице Стадионная и дома №8 Печенгского шоссе.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, 28 октября первый заместитель министра строительства Мурманской области Александра Карпова сообщила на оперативном совещании в региональном правительстве о ходе работ в рамках реновации ЗАТО. В 2024 году правительство области уже выполнило 70 мероприятий комплексного плана реновации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/