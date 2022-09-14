В рамках реновации ЗАТО дополнительно отремонтируют 4 лестницы, 8 муниципальных квартир и снесут 2 аварийных дома

В Мурманской области продолжается реализация второго этапа реновации ЗАТО. О темпах работ рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«На сегодняшний день заключены контракты и ведутся работы по всем 79 мероприятиям, которые планируется выполнить в рамках второго этапа реновации ЗАТО. В частности, экономия по результатам конкурсных процедур позволила включить в комплексный план дополнительно ремонт 8 незаселенных квартир в ЗАТО Александровск и Североморске, а также привести в порядок 4 трапа и лестницы во флотской столице», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, активно идёт капитальный ремонт 40 многоквартирных домов, демонтаж 18 пустующих домов и 140 временно незаселенных муниципальных квартир. Также продолжается реконструкция Дворца культуры «Восход» в Никеле, капитальный ремонт школы №12 и проектирование крытого бассейна в Североморске. Срок завершения первых двух объектов – лето 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru