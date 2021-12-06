В рамках реновации ЗАТО капитально отремонтировали ещё четыре крыши в Печенгском округе. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Правительством Мурманской области было принято решение – не дожидаясь подтверждения финансирования из федерального центра, капитально отремонтировать крыши ещё четырёх многоквартирных домов в Спутнике и Печенге. В случае, если бы не получилось получить поддержку Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство готово было бы оплатить работы из регионального бюджета. Тем не менее, на днях мы получили подтверждение о федеральном финансировании», – отметил Алексей Грачиков.

К этому моменту капитальный ремонт крыш домов 15 и 21 на улице Новой в Спутнике и домов 2 и 4 на улице 19 км в Печенге был уже завершён. Подрядчики выполнили комплекс работ по разборке существующего рулонного покрытия, ремонту существующей стяжки и вентиляционных шахт, устройству нового уклона крыши, наплавлению нового гидроизоляционного материала из двух слоев и замене внутренних водостоков в подъездах. Общая стоимость капитального ремонта крыш – 19,4 млн рублей.

Как подчеркнул Алексей Грачиков, в этом году реализация мероприятий по повышению качества жизни в военных городках стала возможной благодаря уникальной для Мурманской области и в целом для России программы реновации ЗАТО.

Как сообщает региональное Министерство строительства, первый этап Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований включает в себя реализацию 26 мероприятий в семи муниципальных образованиях Мурманской области на общую сумму свыше 978 млн рублей. В том числе в рамках реновации ЗАТО в 2021 году были капитально отремонтированы 22 многоквартирных домов, а также утеплены торцы 14 многоквартирных домов в ЗАТО г. Заозерск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429832/