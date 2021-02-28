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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.21 09:30

В рамках реновации ЗАТО в посёлке Высокий отремонтируют муниципальные квартиры для семей военнослужащих

Завершены торги на улучшение жилищных условий в ЗАТО и гарнизонах Мурманской области. До конца июня 2021 года для семей военнослужащих отремонтируют 138 муниципальных квартир в посёлке Высокий на общую сумму более 43 млн рублей. На выделенные средства приведут в порядок жилые помещения на улицах Гвардейская, Можаева и Дальняя.

Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл девять аукционов на выполнение ремонтных работ. Экономия по результатам проведения каждой закупки составила от 14 до 18%. Победителями признаны: ООО «Новый Город» из города Апатиты, компании ООО «Маяк» и ООО «Стройконструкция» из Мурманска и Мончегорска соответственно, ИП Поповский А.С. из Оленегорска, ООО «РСК-Торг» и ООО «Новастрой» из Вологодской области, ООО «Профи-Строй-Дизайн» из Архангельска.

Также состоялись два аукциона на утепление 14 жилых домов в Заозерске, расположенных на улицах Строительная, Флотская и Мира, а также на переулках Гранитный и Молодёжный. На эти цели будет потрачено более 36 млн рублей. Победителями торгов стали компании из Мурманска – ООО «Фортунастройсервис» и Архангельска – ООО «Строительно-монтажное предприятие». Завершить работы по обоим контрактам необходимо в июле 2021 года.

Кроме того, профильный комитет провёл торги на капитальный ремонт фасада дома № 39 на улице Ленина в Гаджиево. Срок выполнения работ – с мая по июнь 2021 года.

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