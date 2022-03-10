В рамках реновации ЗАТО в Высоком начался капитальный ремонт крыш

В Мурманской области стартовал второй этап реализации плана комплексного развития закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов с дислокацией военных формирований. В посёлке Высоком начался капитальный ремонт крыш. Об этом сообщила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день подрядчик приступил к капитальному ремонту крыш двух домов на улице Дальней в Высоком. Сейчас идут демонтажные работы, то есть на отдельных участках кровли уберут дефекты – полностью убирать старое покрытие не будут, дабы избежать залития квартир. Затем будет смонтирован каркас и новая крыша. Такая технология позволяет капитально ремонтировать кровли в зимний период», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках реновации ЗАТО в 2022 году в Высоком будет капитально отремонтировано 4 крыши на улице Дальней и Можаева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442317/#&gid=1&pid=1