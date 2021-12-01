В рамках реновации ЗАТО завершается капремонт социальных учреждений в п.Спутник

В рамках реновации ЗАТО завершается капитальный ремонт внутренних помещений социальных учреждений в Спутнике. Темп работ на объектах проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков в ходе своей поездки в Печенгский округ.

«Детскую юношескую спортивную школу, библиотеку и школу искусств, которые переедут в свежие отремонтированные здания после завершения всех работ, в Спутнике очень ждут. В зданиях полностью восстановлены инженерные коммуникации и лестницы с перекрытиями, косметический ремонт помещений с заменой окон и дверей. Все работы подрядчик должен завершить в первой половине декабря», – отметил Алексей Грачиков.

Дополнительно выделены 7,8 млн рублей на капитальный ремонт крыш и фасадов. Подрядчик уже выбран и приступит к работам в ближайшее время. За два месяца им предстоит отремонтировать обе кровли и смонтировать вентилируемый фасад.

Напомним, всего в рамках Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований на территории Печенгского округа запланирована реализация четырёх мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство строительства, общий объём затрат на их реализацию составляет 273,6 млн рублей, в том числе 194,3 млн рублей – средства федерального бюджета, 79,3 млн рублей – средства областного бюджета.

В рамках программы реновации ЗАТО капитально отремонтированы 5 многоквартирных домов. В посёлке Печенга привели в порядок 3 крыши, 1 фасад и заменили сети водоотведения в 2 жилых объектах.