В рамках российско-белорусского сотрудничества в областной клинической больнице им. П.А. Баяндина проходит практический цикл по малоинвазивной хирургии при онкопатологии органов грудной клетки

С 19 по 21 июля в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина проходит практический цикл по малоинвазивной хирургии при онкопатологии органов грудной клетки. Его проводит ведущий онколог, торакальный хирург Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Республики Беларусь Александр Подобед совместно со специалистами отделения торакальной хирургии областной больницы.

«Данный обмен опытом очень полезен, способствует повышению квалификации наших врачей и эффективности оказания медицинской помощи жителям Мурманской области. За последние годы наблюдается увеличение количества ранней выявляемости пациентов с онкопатологией органов грудной клетки: в 2022 году было 156 пациентов, за первое полугодие этого года — более 100 человек. Ранняя диагностика и выявляемость способствует своевременному принятию решений и проведению необходимых хирургических вмешательств для сохранения жизни пациента», — отметил заместитель начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках цикла в течение трёх дней будут выполнены совместные малоинвазивные хирургические вмешательства на лёгких и средостении при онкопатологии, видеоторакоскопическое удаление новообразований лёгкого, проведена научно-практическая конференция по теме современной диагностики и хирургического лечения онкопатологии органов грудной клетки.

«Моя задача продемонстрировать наши наработки в минимально малоинвазивном хирургическом лечении, удалении злокачественных опухолей легкого. Также интересен опыт мурманских коллег по профилактике осложнений, особенно у тяжёлых групп, больных которым выполняются бронхопластические операции», — сказал ведущий онколог, торакальный хирург Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Республики Беларусь Александр Подобед.

Фото: https://gov-murman.ru