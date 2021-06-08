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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 08:45

В рамках Российско-Финляндского культурного форума пройдут тематические онлайн-семинары

Российско-Финляндский культурный форум приглашает представителей культурных учреждений и проектов на июньскую серию бесплатных онлайн-семинаров. 9 и 10 июня они будут посвящены музейной сценографии и творческой съёмке.

В этом году Российский фонд культуры запустил новый просветительский проект. Бесплатные вебинары охватывают разные аспекты организации международных культурных событий и доступны всем интересующимся культурой на профессиональном уровне.

Ближайшие семинары пройдут 9-10 июня в пространстве Freedom – крупнейшей ивент-площадке в России, работающей в формате тайм-кафе. Все желающие смогут подключиться к бесплатной трансляции мероприятий. Посмотреть вебинары можно на сайте Российского фонда культуры, в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а также на официальном YouTube-канале. Необходима предварительная регистрация.

Первый семинар «Музейная сценография — как создать уникальное пространство?» состоится 9 июня в 15.00. На мероприятии выступят два эксперта – творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа» Виктория Тарасова и куратор музейных проектов Ирина Кирюхина. Они расскажут, как нужно оформлять современные культурные проекты, создавать концепцию, определять бюджет, какие инструменты и ресурсы нужны для его реализации. Пройти бесплатную регистрацию можно по ссылке.

Второй семинар «Снимаем о культуре — как сделать красивый кадр?» пройдёт 10 июня в 15.00. Начальные навыки монтажа пригодятся SMM-специалистам, маркетологам, пресс-секретарям для эффективного продвижения проекта или события в сфере культуры. На вопросы участников ответит продюсер и генеральный директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак – продюсер полнометражных фильмов «Близкие» и «Цензор», а также более 70 короткометражных игровых и анимационных проектов. Бесплатная регистрация по ссылке.

Участники могут присылать вопросы по темам семинаров на почту media.rfcf@rcfoundation.ru, эксперты ответят на них во время трансляции.

Кьное ак сообщает региональное Министерство культуры, XXII Российско-Финляндский культурный форум планируется провести 23-26 сентября. С 2000 года форум даёт возможность организациям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнёрстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии.

Одна из главных целей форума – способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и культуры Финляндии и Министерства культуры Российской Федерации. Организатор форума с российской стороны – Российский фонд культуры, со стороны Финляндии – общество «Финляндия-Россия».

 

Комментарии

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