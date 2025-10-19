В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.25 10:00

В рамках Российской энергетической недели в Мурманской области состоялись профориентационные встречи с энергетиками

В рамках Молодёжного дня Российской энергетической недели состоялись увлекательные «Классные встречи» школьников с представителями предприятий топливно-энергетического комплекса Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мероприятие прошло на базе Центра гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере — жить!», созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Директор Мурманского филиала «Росатом Энергосбыт» Сергей Лупанский, представляя проект «Карьерный путь», рассказал о перспективах трудоустройства и карьерного роста в энергетике. Участники расспросили руководителя о первом шаге в карьере после университета, а также о том, как проходит его рабочий день.

На вопрос, какой совет дал бы себе в 16 лет, Сергей Лупанский ответил: «Себе я бы посоветовал больше учиться. Кажется это так просто, но сейчас, с высоты опыта, я понимаю, что в дальнейшем было бы легче. А высвобожденное время можно потратить на изучение новых и важных сфер. Однако мой самый главный вам совет — живите, учитесь, делайте то, что вас вдохновляет, прислушайтесь к себе. Тогда найдутся силы на покорение самых высоких и сложных вершин».

Региональный представитель ПАО «ЭЛ5-Энерго» Вадим Уланов выступил с увлекательным докладом «От ветра к свету: Кольская ВЭС и перспективы зеленой энергетики», подробно раскрыв потенциал возобновляемых источников энергии на примере ветроэлектростанций Кольского полуострова.

К трансляции онлайн подключились участники «Движение Первых» из Воронежской области.

Больше всего школьников интересовали вопросы экологии и сохранения окружающей среды: как строятся ветроустановки, в чём польза электромобилей и как перерабатываются их аккумуляторы.

Для ребят помладше специалисты филиала «Росатом ЭнергоСбыт Мурманск» провели познавательный квиз «Гордость. Вдохновение. Мечта». Вопросы касались новых инновационных проектов, а также необходимых личных качеств, которые помогут в будущем построить карьеру в энергетике. Лучшие из лучших получили ценные призы.

Мероприятия прошли в интерактивном формате, сопровождались дискуссиями и живым общением ребят со спикерами. Было задано большое количество интересных вопросов. Подобные встречи способствуют формированию устойчивого интереса молодёжи к развитию отечественной энергетики и формируют базу будущих кадров отрасли.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, организаторами мероприятий выступили Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области совместно с региональным отделением «Движения Первых».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555358/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Облепиховое лето». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)«Региональная экономика»: сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,5 рубля, доллар укрепился почти на 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Прокуратурой города Оленегорска восстановлены жилищные права участника СВО-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»