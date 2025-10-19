В рамках Российской энергетической недели в Мурманской области состоялись профориентационные встречи с энергетиками

В рамках Молодёжного дня Российской энергетической недели состоялись увлекательные «Классные встречи» школьников с представителями предприятий топливно-энергетического комплекса Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мероприятие прошло на базе Центра гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере — жить!», созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Директор Мурманского филиала «Росатом Энергосбыт» Сергей Лупанский, представляя проект «Карьерный путь», рассказал о перспективах трудоустройства и карьерного роста в энергетике. Участники расспросили руководителя о первом шаге в карьере после университета, а также о том, как проходит его рабочий день.

На вопрос, какой совет дал бы себе в 16 лет, Сергей Лупанский ответил: «Себе я бы посоветовал больше учиться. Кажется это так просто, но сейчас, с высоты опыта, я понимаю, что в дальнейшем было бы легче. А высвобожденное время можно потратить на изучение новых и важных сфер. Однако мой самый главный вам совет — живите, учитесь, делайте то, что вас вдохновляет, прислушайтесь к себе. Тогда найдутся силы на покорение самых высоких и сложных вершин».

Региональный представитель ПАО «ЭЛ5-Энерго» Вадим Уланов выступил с увлекательным докладом «От ветра к свету: Кольская ВЭС и перспективы зеленой энергетики», подробно раскрыв потенциал возобновляемых источников энергии на примере ветроэлектростанций Кольского полуострова.

К трансляции онлайн подключились участники «Движение Первых» из Воронежской области.

Больше всего школьников интересовали вопросы экологии и сохранения окружающей среды: как строятся ветроустановки, в чём польза электромобилей и как перерабатываются их аккумуляторы.

Для ребят помладше специалисты филиала «Росатом ЭнергоСбыт Мурманск» провели познавательный квиз «Гордость. Вдохновение. Мечта». Вопросы касались новых инновационных проектов, а также необходимых личных качеств, которые помогут в будущем построить карьеру в энергетике. Лучшие из лучших получили ценные призы.

Мероприятия прошли в интерактивном формате, сопровождались дискуссиями и живым общением ребят со спикерами. Было задано большое количество интересных вопросов. Подобные встречи способствуют формированию устойчивого интереса молодёжи к развитию отечественной энергетики и формируют базу будущих кадров отрасли.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, организаторами мероприятий выступили Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области совместно с региональным отделением «Движения Первых».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555358/#&gid=1&pid=2