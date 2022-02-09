В рамках серии вебинаров для малого и среднего бизнеса состоится обучающее занятие «Российское ПО для управления клиентским сервисом»

9 февраля в рамках серии вебинаров Фонда развития информационных технологий (РФРИТ) состоится обучающее занятие «Российское ПО для управления клиентским сервисом». Начало в 12.00. Регистрация и подключение к вебинару по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в рамках семинаров РФРИТ которых спикеры и эксперты ИТ-компаний, предоставляющих программное обеспечение с 50% скидкой, рассказывают об использовании программных продуктов, возможностях облачных ИТ-решений для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов компаний малого и среднего бизнеса.

Подробная информация о вебинарах РФРИТ, а также записи мероприятий доступны на сайте рфрит.рф/вебмсп.