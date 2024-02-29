В рамках сервиса «Правосудие онлайн» у мировых судей Мурманской области появилась возможность извещать участников судебных процессов посредством государственной электронной почтовой системы

При наличии согласия адресата на получение судебных уведомлений, выраженного в форме соответствующей отметки в настройках «личного кабинета» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), доставка судебного уведомления осуществляется в «личный кабинет» физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица на ЕПГУ.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, для подтверждения согласия на получение судебных уведомлений в «личном кабинете» на ЕПГУ необходимо зайти в раздел «Профиль», далее в «Настройки Госпочты» и отметить пункт «Суды».

Участники процесса, которые получили такое уведомление, будут считаться извещенными надлежащим образом, если имеются доказательства доставки судебного извещения посредством ЕПГУ.

Инструкции по настройке «Госпочты»: через компьютер - https://minjust.gov-murman.ru/files/instruktsiya_geps_komp.pdf; через телефон - https://minjust.gov-murman.ru/files/instruktsiya_geps_tel.pdf