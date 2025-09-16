В рамках шестого Форума социальных инноваций регионов обсудили вектор развития семейного предпринимательства

Сенатор РФ, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Елена Дягилева выступила модератором панельной дискуссии, посвящённой развитию семейного предпринимательства в России. Обсуждение опыта разных субъектов страны состоялось в рамках шестого Форума социальных инноваций регионов в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

«Семьи, увлечённые одним делом, уже выступают надёжным союзником государства в достижении национальных целей. Предпринимательская деятельность не просто обеспечивает финансовую основу для жизни, общее дело объединяет семьи, укрепляет связь и преемственность поколений, воспитывает ценнейшие качества – умение доверять, помогать, нести ответственность. Наша цель – понять, какова роль бизнеса в сохранении и укреплении традиционных российских ценностей, может ли бизнес быть построен на этих ценностях, и какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать семейное предпринимательство более популярной моделью развития малого и среднего бизнеса в России», – отметила сенатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что по статистике более 70% малых и средних предприятий в России относится к семейным, они выступают «локомотивом» для развития очень многих важных сфер, например, 99% фермерской продукции в стране выращено семейными сельскохозяйственными компаниями, 80% частных гостиниц – это семейный бизнес, а 30% всего хлеба выпекают семейные пекарни. По словам сенатора, за три года закон о семейном предпринимательстве на региональном уровне приняли в 22 субъектах РФ, поэтому одной из заглавных тем обсуждения стала целесообразность закрепление понятия «семейный бизнес» уже на уровне страны. Данную инициативу поддержала заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. Вице-спикер Госдумы подчеркнула высокую своевременность внедрения новых подходов к вопросу поддержки семьи, чтобы, в первую очередь, она была направлена на достижение финансовой самостоятельности.

О смене приоритетов государственной политики от традиций к инновациям говорила и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. На её взгляд, семейное предпринимательство является альтернативой наемному труду и становится надёжным источником дохода, особо актуального для многодетных семей. По словам спикера, по статистике в семейных предприятиях в среднем воспитывается трое и более детей. Она также привела пример семьи из Иркутска, основавшей общее дело, чтобы поддержать своего родственника – участника специальной военной операции. По мнению Елены Дыбовой, семейные предприятие – одна из наиболее эффективных моделей, при которой продолжить активную профессиональную жизнь, реализовать свой потенциал могут не только люди с ограниченными возможностями, но и, например, представители старшего поколения.

«Мы, как торгово-промышленная палата, сделали отдельный проект, в рамках которого формируем сообщество семейных компаний, людей, которые на своем примере показывают, как можно развиваться. Это не означает каких-то особых «тепличных» условий. Наравне с другими участниками рынка они бьются за каждого клиента, но при этом понимают – крепкая семья складывается там, где люди объединены общей целью, одна из которых – сформировать вокруг себя, в своем регионе, стране среду, при которой успешно вести бизнес смогут их дети и внуки», – сказала Елена Дыбова.

Директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин отметил, что семьи с детьми заключают порядка 60% социальных контрактов. В приоритетном порядке такой формой государственной социальной помощи могут воспользоваться многодетные родители, участники СВО и члены их семей. Он отметил, что с момента запуска федеральной программы в 2021 году было заключено более миллиона социальных контрактов, при этом, открытие собственного дела – одно из самых популярных его направлений.

Участниками дискуссии выступили представители регионов, в которых первыми начали комплексно подходить к вопросам развития семейного предпринимательства. Так, результатами работы поделились заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» Людмила Козлова и министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. Своим опытом поделились предприниматели, которые развивают бизнес вместе с родственниками. В их числе – многодетные семьи. Как отметили на площадке, зачастую именно такие семьи составляют ядро данного вида бизнес-сообщества. Среди предложений, высказанных на площадке, наиболее часто звучала необходимость проработки законодательной базы, в особенности, в части наследования, формирование и внедрение мер поддержки для подобных предприятий, разработка отдельного образовательного трека для подрастающего поколения семьи, занятой одним делом, и информационная поддержка успешным бизнес-кейсам для продвижения идеи семейного предпринимательства.

«В верхней палате парламента я представляю Мурманскую область – регион, в котором эффективная реализация национальных проектов, планомерная политика губернатора Андрея Чибиса позволила достичь таких принципиально важных показателей, как прогрессивная динамика по рождению первенцев и рост числа многодетных семей. Сейчас в Заполярье на 42% больше семей, воспитывающих трех и более детей, чем в 2019 году. Семейное предпринимательство – механизм, который может способствовать дальнейшему закреплению позитивных трендов», – отметила Елена Дягилева.

Своим опытом построения семейного бизнеса, а также значимостью подобного направления предпринимательской деятельности для решения важных задач демографической политики и социально-экономического развития страны поделилась Ирина Котловская. В июне этого года при Торгово-промышленной палате Мурманской области был создан комитет по вопросам семейного предпринимательства, который она возглавила. Вместе с мужем, председателем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ирина на протяжении многих лет успешно развивает собственный бизнес и активно участвует в жизни города.

Форум социальных инноваций регионов проходил в Москве с 11 по 13 сентября. Мероприятия проводят Совет Федерации совместно со столичным правительством.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553414/#&gid=1&pid=10