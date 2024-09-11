В рамках СКШУ «Океан - 2024» разнородные силы Северного флота приступили к поиску подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря и противодействию им

Противолодочные силы Северного флота во взаимодействии с противолодочной авиацией и атомным подводным ракетным крейсером приступили к проверке отсутствия слежения за силами флота и поиску подводных лодок условного противника, установлению контроля за судоходством в назначенных районах акватории Баренцева моря.

Данный эпизод учения разыгрывается в двухстороннем формате. В нём задействованы две корабельные поисково-ударные группы, в составе которых противолодочные задачи выполняют большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск». Также в противолодочном эпизоде участвуют многоцелевые атомные подводные лодки, противолодочная авиация смешанного авиационного корпуса Северного флота – дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38 и корабельные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ.

Противолодочные силы Северного флота во взаимодействии с противолодочной авиацией и атомным подводным ракетным крейсером приступили к проверке отсутствия слежения за силами флота и поиску подводных лодок условного противника, установлению контроля за судоходством в назначенных районах акватории Баренцева моря.

На дальних рубежах действовали дальние противолодочные самолёты Ту-142 и противолодочные самолёты Ил-38. В ближней зоне поиск подводных лодок условного противника осуществляли корабельные противолодочные вертолёты Ка-27.

В ходе данного эпизода учения боевые расчёты атомного подводного крейсера отработали подводное маневрирование и применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска, отработали боевую организацию экипажа и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника.

Надводное маневрирование, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработали экипажи больших и малых противолодочных кораблей.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на завершающем этапе противолодочного эпизода учения экипажи кораблей отработали комплексное применение противолодочного вооружения с выполнением ряда практических учебно-боевых упражнений, в том числе – торпедных стрельб, глубинного бомбометания, стрельб ракето-торпедами.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

В рамках учений «Океан-2024» на побережье Баренцева моря был развёрнут береговой ракетный комплекс «Бастион».

В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и приступят к выполнению учебно-боевых упражнений с фактическим применением оружия.

Развертывание «Бастионов» на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Крылатая ракета практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12528793@egNews

Видео: https://vk.com/video-133441491_456277842