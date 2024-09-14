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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 12:45

В рамках СКШУ «Океан-2024» экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили практическую дозаправку топливом в воздухе от самолётов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря

Данный элемент задания является одним из самых сложных видов лётной подготовки, во время выполнения, которого, противолодочный самолёт Ту-142 должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78 на расстояние 10-15 метров и законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Лётный состав дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота отработал дозаправку топливом в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках СКШУ «Океан-2024».

Дозаправка проводилась на высоте около 5 тысяч метров при скорости порядка 500 км/ч.

Данный элемент задания является одним из самых сложных видов лётной подготовки, во время выполнения, которого, противолодочный самолёт Ту-142 должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78 на расстояние 10-15 метров и законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

 

 

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529181@egNews

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