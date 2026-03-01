В рамках социального проекта «Творчество вне возраста» мурманчане старшего поколения познакомились с малоизвестными страницами истории отечественного искусства

Специалисты Детской художественной школы Мурманска рассказали о значительном вкладе женщин в историю Товарищества передвижных художественных выставок.

Несмотря на то, что в искусстве того времени доминировали мужские имена, такие как Репин и Суриков, женщины также занимали важные позиции и вносили свой вклад в развитие живописи. В ходе лекции были подробно рассмотрены судьбы и творчество выдающихся художниц, таких как Эмилия Шанкс, первая женщина-член Товарищества, и Антонина Ржевская, чьи работы, включая известную картину «Весёлая минутка», были высоко оценены современниками.

Подобные встречи проходят регулярно, расписание мероприятий можно узнать в группе ДХШ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31978&page=1