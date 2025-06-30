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Госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения в Полярных Зорях в ближайшие три года будут реализованы важнейшие социальные проекты. 30 июня подписано соглашение о сотрудничестве «Росатома» с Мурманской областью. Свои подписи поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, закрепив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии социально-экономического потенциала региона.

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Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро снизилось на 1 копейку

Центральный Банк России с 1 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9298 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,35 копейки.

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В Мурманской области усилены меры борьбы с браконьерством

Так, в 2025 году были пересмотрены контрольно-надзорные функции регионального центра лесного и экологического контроля. Увеличилась численность охотничьих инспекторов, сформировано семь оперативных групп на период нерестового хода ценных видов рыб. Уже проведено 295 рейдов, в ходе которых выявлено 199 нарушений правил рыболовства, 80 нарушений правил охоты», – сообщил глава региона.

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В Мурманской области стартовал региональный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда

Для участия необходимо подготовить и в срок до 10 октября 2025 года предоставить в министерство посредством почтовой связи (ул. Полярные Зори, 46 а, г. Мурманск, 183025): заявку на участие в конкурсе; показатели состояния условий и охраны труда; аналитическую справку об организации работы по охране труда; иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда и содержащие уточняющие сведения по показателям условий и охраны труда в организации.

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Молодёжные проекты Мурманской области получили 9,5 млн рублей на реализацию

«Поддержка молодежных инициатив — важная составляющая развития региона. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для самореализации молодежи, вовлечь её в общественную жизнь и внести вклад в развитие Мурманской области», — подчеркнула председатель регионального комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

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1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»

«Проект предлагает бесплатные спортивные занятия в «СОПКАХ.СПОРТ» и бассейнах в муниципалитетах региона, организацию культурных мероприятий, развитие серебряного волонтёрства и запуск проекта «СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ» по аналогии с пространствами «СОПКИ» для молодёжи, которые будут доступны старшему поколению», – сообщил глава региона.

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В мурманском «Экотехнопарке» начался плановый ремонт котельной

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», сейчас рабочие проводят так называемую ревизию дымовой трубы котельной, запланированы мероприятия по проверке всех теплоэнергетических систем. Котельная мурманского «Экотехнопарка» универсальна. Способна работать как на мазуте, так и на древесных отходах, которые поступают на мусоросортировочный комплекс для последующей утилизации.

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Мурманчане просят провести дератизацию придомовой территории и подвальных помещений

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жителями дома №43 по проспекту Героев-североморцев. Основными темами обсуждения стали необходимость дератизации подвальных помещений и содержание придомовой территории. Кроме того, горожане отметили неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия, необходимость замены труб холодного и горячего водоснабжения в квартирах...

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3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад

58% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 10% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

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На объектах Северного флота подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. идёт в соответствии с утверждённым планом

Как сообщает Сергей Тихонович Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в рамках проведения текущего ремонта собственными силами в текущем году запланированы ремонтные работы на 68 объектах казарменно-жилищного фонда, в настоящие время выполнено более 50% работ.