Госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

Мурманская область. Арктика (16+)Подробнее30.06.25 18:00
Госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничествеВ рамках соглашения в Полярных Зорях в ближайшие три года будут реализованы важнейшие социальные проекты. 30 июня подписано соглашение о сотрудничестве «Росатома» с Мурманской областью. Свои подписи поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, закрепив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии социально-экономического потенциала региона.Подробнее30.06.25 17:47
Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро снизилось на 1 копейкуЦентральный Банк России с 1 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9298 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,35 копейки.Подробнее30.06.25 17:30
В Мурманской области усилены меры борьбы с браконьерствомТак, в 2025 году были пересмотрены контрольно-надзорные функции регионального центра лесного и экологического контроля. Увеличилась численность охотничьих инспекторов, сформировано семь оперативных групп на период нерестового хода ценных видов рыб. Уже проведено 295 рейдов, в ходе которых выявлено 199 нарушений правил рыболовства, 80 нарушений правил охоты», – сообщил глава региона.Подробнее30.06.25 17:00
В Мурманской области стартовал региональный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране трудаДля участия необходимо подготовить и в срок до 10 октября 2025 года предоставить в министерство посредством почтовой связи (ул. Полярные Зори, 46 а, г. Мурманск, 183025): заявку на участие в конкурсе; показатели состояния условий и охраны труда; аналитическую справку об организации работы по охране труда; иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда и содержащие уточняющие сведения по показателям условий и охраны труда в организации.Подробнее30.06.25 16:00
Молодёжные проекты Мурманской области получили 9,5 млн рублей на реализацию«Поддержка молодежных инициатив — важная составляющая развития региона. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для самореализации молодежи, вовлечь её в общественную жизнь и внести вклад в развитие Мурманской области», — подчеркнула председатель регионального комитета молодёжной политики Мария Чернышева.Подробнее30.06.25 15:30
1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»«Проект предлагает бесплатные спортивные занятия в «СОПКАХ.СПОРТ» и бассейнах в муниципалитетах региона, организацию культурных мероприятий, развитие серебряного волонтёрства и запуск проекта «СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ» по аналогии с пространствами «СОПКИ» для молодёжи, которые будут доступны старшему поколению», – сообщил глава региона.Подробнее30.06.25 15:00
В мурманском «Экотехнопарке» начался плановый ремонт котельнойКак сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», сейчас рабочие проводят так называемую ревизию дымовой трубы котельной, запланированы мероприятия по проверке всех теплоэнергетических систем. Котельная мурманского «Экотехнопарка» универсальна. Способна работать как на мазуте, так и на древесных отходах, которые поступают на мусоросортировочный комплекс для последующей утилизации.Подробнее30.06.25 14:30
Мурманчане просят провести дератизацию придомовой территории и подвальных помещенийНачальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин провёл встречу с жителями дома №43 по проспекту Героев-североморцев. Основными темами обсуждения стали необходимость дератизации подвальных помещений и содержание придомовой территории. Кроме того, горожане отметили неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия, необходимость замены труб холодного и горячего водоснабжения в квартирах...Подробнее30.06.25 14:00
3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад58% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 10% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.Подробнее30.06.25 13:30
На объектах Северного флота подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. идёт в соответствии с утверждённым планомКак сообщает Сергей Тихонович Ермаков, начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), в рамках проведения текущего ремонта собственными силами в текущем году запланированы ремонтные работы на 68 объектах казарменно-жилищного фонда, в настоящие время выполнено более 50% работ.
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Последние комментарии
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
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