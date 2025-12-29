30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
Мурманская область. Арктика (16+)29.12.25 10:00

В рамках совещания обсудили вопросы популяризации рабочих профессий, обучения навыкам работы с искусственным интеллектом

27 декабря губернатор Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое задачам, которые Президент России Владимир Путин поручил проработать по итогам заседания Государственного Совета.

«Основной темой итогового в этом году Госсовета стала подготовка кадров для экономики и других сфер развития нашей страны. Президент поставил задачу радикально изменить к этому подход, потому что мир меняется крайне быстро, и нам нужно не просто успевать за изменениями, а опережать их, прогнозируя, какие специалисты будут востребованы и в каких именно отраслях. Мы с вами этим занимаемся систематически: провели модернизацию наших колледжей, в «Родине» будем внедрять новые подходы к дополнительному образованию. Там дети будут получать, – раньше говорили «профессии будущего», а сейчас мы понимаем, что это профессии настоящего. Конечно, важные задачи стоят перед нашим Мурманским арктическим университетом, ядром которого станет IT-кластер. У нас есть все возможности для создания современного кампуса благодаря поддержке главы государства. Важно в целом изменить подход к образованию. Это касается и профориентационных мероприятий в школах, которым мы уделяем особое внимание, - их нужно вывести на более высокий уровень, имея в виду внедрение искусственного интеллекта. Ребят необходимо обучать этим инструментам, чтобы они стали успешными и эффективными в жизни», - отметил Андрей Чибис.

В рамках совещания обсудили вопросы популяризации рабочих профессий, обучение навыкам работы с искусственным интеллектом, поддержку участников СВО и их семей, профориентацию молодёжи.

Напомним, 25 декабря Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации. Президент обратил особое внимание региональных команд, правительства страны, представителей всех отраслей на долгосрочный кадровый прогноз, технологическую трансформацию и роль искусственного интеллекта.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в рамках плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области комплексно проводятся профориентационные мероприятия по подготовке необходимых для Арктики специалистов: сотрудничестве с крупными предприятиями созданы инженерные классы в школах, уникальные направления в губернаторском лицее, колледжах и Мурманском арктическом университете.

Работа по развитию системы образования региона ведется при поддержке главы государства, федерального правительства, министерства науки и высшего образования России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-

