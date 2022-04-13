В рамках совещания у Президента РФ Владимира Путина отмечено лидерство Мурманской области в программе «Гектар Арктики»

Сегодня на совещании у Президента России заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев отметил лидерство Мурманской области в программе по упрощенному получению земельных участков в Арктической зоне РФ «Гектар Арктики».

Как сообщил вице-премьер, на сегодняшний день Мурманская область является наиболее востребованным регионом для получения гектара в Арктической зоне.

«4065 заявок подано на сегодняшний день для получения гектара в Мурманской области. Мы остаёмся лидерами по Арктической зоне», - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, программа «Гектар Арктики», являющаяся продолжением «Дальневосточного гектара», стартовала в регионе 1 августа. Первые 6 месяцев действия программы «Гектар Арктики» на территории Мурманской области могли получить только жители региона. С 1 февраля подавать заявки на участие в программе по упрощенному получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации могут жители других регионов России, сообщает региональное Министерство информационной политики.