В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2025 году планируется провести серьёзные ремонтные работы в Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главным врачом Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Натальей Лобановой. Ключевой темой обсуждения стало подведение итогов работы за последние пять лет и реализация новых задач в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В своём приветственном слове глава региона отметил значительные результаты, которых с 2019 года уже удалось достичь МОКБ. Обновления коснулись как стационаров, так и диагностических и реабилитационных отделений, что позволило улучшить качество предоставляемой медицинской помощи для десятков тысяч пациентов.

«Мы видим, каких результатов удалось добиться за последние годы. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» работаем над тем, чтобы начать масштабную реконструкцию главной больницы Кольского Заполярья. За пять лет мы капитально отремонтировали более 20-ти структурных подразделений больницы, созданы эндоскопическое отделение, отделение ранней медицинской реабилитации, Центр компетенций функциональной диагностики. Мурманская область стремится к тому, чтобы каждый житель региона мог получить качественную медицинскую помощь, и модернизация МОКБ – важнейшая часть этой цели», – подчеркнул губернатор, поблагодарив Наталью Владимировну за вовлечённость в своё дело и высокий профессионализм.

Особое внимание на встрече стороны уделили вопросам технического переоснащения больницы. За шесть лет закуплено более 30 тысяч единиц медицинского оборудования, включая высокотехнологичные аппараты, позволяющие проводить сложнейшие диагностику и лечение: компьютерные томографы, системы лучевой терапии, аппараты МРТ, цифровые маммографы и рентген-аппараты, видеоэндоскопические комплексы и пр. Также приобретена новая мебель для медицинских кабинетов, палат и других помещений.

Наталья Лобанова поблагодарила главу региона за всестороннюю поддержку. Она отметила, что одним из приоритетных направлений в работе остаётся обеспечение учреждения медицинскими кадрами.

«Благодаря принимаемым правительством Мурманской области мерам социальной поддержки в рамках плана «На Севере – жить» удаётся привлекать и удерживать медицинских специалистов. За 2024 год количество врачей увеличилось на 67 человек», – сказала Наталья Лобанова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе рабочей встречи также детально обсудили планы работы на 2025 год. Среди ключевых задач: открытие хирургического корпуса онкодиспансера, завершение ремонта приёмного отделения с созданием палат для краткосрочного пребывания пациентов, обновление эндокринологического центра, оснащение современным видеоэндоскопическим оборудованием, благоустройство территории учреждения с организацией зон отдыха для пациентов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/