Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работниковМурманский «Банк Земли» пополнился новыми земельными участками
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 10:15

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области реализуется уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике»

Как сообщает региональное Министерство строительства, старт программе был дан 5 июля 2022 года. Её цель – оказание мер государственной поддержки по улучшению жилищных условий жителей региона, а также стимулирование жилищного строительства в Мурманской области.

Отдельные категории граждан Мурманской области, а также трудящиеся на её территории в социальной сфере и ключевых отраслях экономики могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство дома, приобретение дома или домокомплекта.

В 2022 году было выдано сертификатов на общую сумму 200,45 миллионов рублей. Всего с запуска программы принято 288 заявок, из них в 2023 году – 57. Всего выдано 218 сертификатов на общую сумму 258 миллионов 450 тысяч рублей. На реализацию программы в 2023 и 2024 годах в бюджете Мурманской области предусмотрено по 200 миллионов рублей на каждый год.

Наибольшей популярностью программа пользуется у многодетных семей – им уже выдано 70 сертификатов. Ещё 55 сертификатов получили северяне, состоящие в трудовых отношениях с организациями, расположенными на территории Мурманской области, 37 – участники программы «Гектар Арктики», 19 – получатели материнского капитала, 15 – молодые семьи, 9 – участники СВО, 8 – инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвалида, 3 – участники накопительно-ипотечной программы Минобороны РФ и 2 – ветераны боевых действий.

География программы обширна и затрагивает большинство муниципалитетов Мурманской области. В топ-3 вошли Кольский район, где выдано 117 сертификатов, Кандалакшский район – 28 сертификатов и Мончегорск – 23 сертификата.

Чаще всего граждане отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома – 148, или приобретению домокомплекта – 65. Ещё 5 участников программы «Свой дом в Арктике» решили приобрести готовый дом на первичном рынке. Всего за период действия программы в Мурманской области уже построен 41 дом.

«Программа имеет высокий уровень узнаваемости и пользуется большой популярностью в нашем регионе и за его пределами. Большое количество граждан реализуют свое право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение домокомплекта, возведение которого будет производиться весной-летом 2023 года, а также на строительство, к которому приступают в текущем году», – пояснила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

В настоящее время на рынке индивидуального жилищного строительства представлены дома в разных ценовых категориях и при наличии весомой меры поддержки со стороны бюджета всё больше жителей области выбирают для себя быть полноправными владельцами своего жилья.

«Например, один из первых участников СВО, подавший заявку на получение выплаты, живет в Алакуртти. Он стал своего рода «первопроходцем», и после получения сертификата на сумму 1,5 миллиона рублей помогает своим сослуживцам подать заявки с необходимым комплектом документов на участие в программе «Свой дом в Арктике»», – рассказала Ирина Анатольевна.

Программа постоянно модернизируется и улучшается в связи с поступающими обращениями граждан. Так, министерством строительства расширен список сфер экономической деятельности, работники которых могут стать участниками программы, и увеличен приоритетный перечень категорий получателей 1,5 миллиона рублей. В него добавлены участники СВО, мобилизованные и добровольцы, ветераны боевых действий, близкие родственники участников СВО и ветеранов боевых действий, работники сфер образования и здравоохранения. Более того, уточнены требования к предварительным договорам, уточнены условия возврата сертификата для возможности изменения цели его реализации, исключены гаражи из числа нежилых помещений, учитываемых при отказе в выдаче сертификата. Также предусмотрена возможность регистрации дома в общую или долевую собственность, что особенно актуально для многодетных семей и получателей материнского капитала, и расширен перечень категорий граждан с 8 до 13.

«По вашему поручению, Андрей Владимирович в настоящее время нами совместно с министерством образования готовятся изменения в программу «Свой дом в Арктике» в части расширения приоритетной категории получателей сертификатов. Эти изменения затронут сферу науки и позволят молодым учёным рассчитывать на получения 1,5 миллиона рублей в рамках программы», – отметила глава регионального Минстроя.

Кроме того, постановлением правительства Мурманской области планируется увеличить сроки реализации сертификатов в связи со средней продолжительностью строительного цикла, а также сроком подведения коммуникаций к жилому дому. Увеличение срока действия сертификата позволит гражданам соблюсти все необходимые условия для регистрации права собственности на жилой дом и выполнения условий программы «Свой дом в Арктике». Так, планируется увеличить срок действия сертификата на строительство с 26 до 36 месяцев и сертификата на приобретение домокомплекта – с 9 до 18. Также, будет уточнен срок регистрации завершенного строительством дома – 36 месяцев вместо 26 месяцев, а при использовании выплаты на приобретение домокомплекта – 18 месяцев.

«Всего в 2023 году планируется выдать 179 сертификатов, что позволит ещё большему количеству семей Мурманской области воплотить в жизнь мечту о своем доме в Арктике», – подытожила Ирина Вабищевич.

«41 построенный дом – это достойный результат, который говорит о том, что наша программа действительно работает. Не менее важно, что она пользуется популярностью у участников СВО. Поддержка наших защитников и их семей сейчас просто необходима», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Нужны инженеры: в России спрос на инженеров всех уровней вырос на 66%, а в Мурманской области – на 52%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 31 копейку, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Из-за неблагоприятных погодных условий ЦУР отмечает рост обращений граждан-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика