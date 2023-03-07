В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области реализуется уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике»

Как сообщает региональное Министерство строительства, старт программе был дан 5 июля 2022 года. Её цель – оказание мер государственной поддержки по улучшению жилищных условий жителей региона, а также стимулирование жилищного строительства в Мурманской области.

Отдельные категории граждан Мурманской области, а также трудящиеся на её территории в социальной сфере и ключевых отраслях экономики могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство дома, приобретение дома или домокомплекта.

В 2022 году было выдано сертификатов на общую сумму 200,45 миллионов рублей. Всего с запуска программы принято 288 заявок, из них в 2023 году – 57. Всего выдано 218 сертификатов на общую сумму 258 миллионов 450 тысяч рублей. На реализацию программы в 2023 и 2024 годах в бюджете Мурманской области предусмотрено по 200 миллионов рублей на каждый год.

Наибольшей популярностью программа пользуется у многодетных семей – им уже выдано 70 сертификатов. Ещё 55 сертификатов получили северяне, состоящие в трудовых отношениях с организациями, расположенными на территории Мурманской области, 37 – участники программы «Гектар Арктики», 19 – получатели материнского капитала, 15 – молодые семьи, 9 – участники СВО, 8 – инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвалида, 3 – участники накопительно-ипотечной программы Минобороны РФ и 2 – ветераны боевых действий.

География программы обширна и затрагивает большинство муниципалитетов Мурманской области. В топ-3 вошли Кольский район, где выдано 117 сертификатов, Кандалакшский район – 28 сертификатов и Мончегорск – 23 сертификата.

Чаще всего граждане отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома – 148, или приобретению домокомплекта – 65. Ещё 5 участников программы «Свой дом в Арктике» решили приобрести готовый дом на первичном рынке. Всего за период действия программы в Мурманской области уже построен 41 дом.

«Программа имеет высокий уровень узнаваемости и пользуется большой популярностью в нашем регионе и за его пределами. Большое количество граждан реализуют свое право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение домокомплекта, возведение которого будет производиться весной-летом 2023 года, а также на строительство, к которому приступают в текущем году», – пояснила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

В настоящее время на рынке индивидуального жилищного строительства представлены дома в разных ценовых категориях и при наличии весомой меры поддержки со стороны бюджета всё больше жителей области выбирают для себя быть полноправными владельцами своего жилья.

«Например, один из первых участников СВО, подавший заявку на получение выплаты, живет в Алакуртти. Он стал своего рода «первопроходцем», и после получения сертификата на сумму 1,5 миллиона рублей помогает своим сослуживцам подать заявки с необходимым комплектом документов на участие в программе «Свой дом в Арктике»», – рассказала Ирина Анатольевна.

Программа постоянно модернизируется и улучшается в связи с поступающими обращениями граждан. Так, министерством строительства расширен список сфер экономической деятельности, работники которых могут стать участниками программы, и увеличен приоритетный перечень категорий получателей 1,5 миллиона рублей. В него добавлены участники СВО, мобилизованные и добровольцы, ветераны боевых действий, близкие родственники участников СВО и ветеранов боевых действий, работники сфер образования и здравоохранения. Более того, уточнены требования к предварительным договорам, уточнены условия возврата сертификата для возможности изменения цели его реализации, исключены гаражи из числа нежилых помещений, учитываемых при отказе в выдаче сертификата. Также предусмотрена возможность регистрации дома в общую или долевую собственность, что особенно актуально для многодетных семей и получателей материнского капитала, и расширен перечень категорий граждан с 8 до 13.

«По вашему поручению, Андрей Владимирович в настоящее время нами совместно с министерством образования готовятся изменения в программу «Свой дом в Арктике» в части расширения приоритетной категории получателей сертификатов. Эти изменения затронут сферу науки и позволят молодым учёным рассчитывать на получения 1,5 миллиона рублей в рамках программы», – отметила глава регионального Минстроя.

Кроме того, постановлением правительства Мурманской области планируется увеличить сроки реализации сертификатов в связи со средней продолжительностью строительного цикла, а также сроком подведения коммуникаций к жилому дому. Увеличение срока действия сертификата позволит гражданам соблюсти все необходимые условия для регистрации права собственности на жилой дом и выполнения условий программы «Свой дом в Арктике». Так, планируется увеличить срок действия сертификата на строительство с 26 до 36 месяцев и сертификата на приобретение домокомплекта – с 9 до 18. Также, будет уточнен срок регистрации завершенного строительством дома – 36 месяцев вместо 26 месяцев, а при использовании выплаты на приобретение домокомплекта – 18 месяцев.

«Всего в 2023 году планируется выдать 179 сертификатов, что позволит ещё большему количеству семей Мурманской области воплотить в жизнь мечту о своем доме в Арктике», – подытожила Ирина Вабищевич.

«41 построенный дом – это достойный результат, который говорит о том, что наша программа действительно работает. Не менее важно, что она пользуется популярностью у участников СВО. Поддержка наших защитников и их семей сейчас просто необходима», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.