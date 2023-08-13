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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.23 15:00

В рамках стратегического плана «На Севере — жить» в Североморске комплексно ремонтируются сразу несколько участков автомобильных дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова посетила ЗАТО c рабочим визитом/

На ул. Душенова (от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, ул. Пикуля) заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, забетонировали закладные детали под освещение. Монтаж освещения планируется начать со следующей недели. Продолжаются работы по устройству прикромочного лотка для отвода воды.

Завершены работы и на ул. Северная Застава, а на ул. Вице-адмирала Падорина (от ул. Советская до ул. Комсомольская) началась укладка выравнивающего слоя асфальта, установлены и забетонированы бортовые камни, выполнена подготовка под асфальтирование тротуаров и проезжей части. Также подрядчик обустроил заездной карман для автобусов, который ранее отсутствовал, расширил парковочную зону около 83 поликлиники и территории ОГИБДД. На ул. Советской сняли старый асфальт, дорожники приступили к укладке нового покрытия.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйство Мурманской области, активно продолжается работа и на других улицах. На ул. Саши Ковалева (от ул. Душенова до ул. Сизова, 2) дорожное полотно полностью подготовили под асфальтирование. На ул. Комсомольская (от ул. Вице-адмирала Падорина до ул. Флотских Строителей) установили и забетонировали бортовые камни. Подрядчик уже начал там работы по укладке выравнивающего слоя асфальта.

Участок дороги (от ул. Падорина д.21 до ул. Инженерная д.7) также подготовили под асфальтирование тротуаров и проезжей части, установили и забетонировали бортовые камни. На ул. Советская ведут работы по регулировке крышек колодцев, участок готов для асфальтирования.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14122-hod-dorozhnoy-kampanii-v-severomorske-proinspektirovala-ministr-transporta-i-dorozhnogo-hozyaystva-regiona/

 

 

 

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