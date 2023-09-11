В рамках строительства транспортного узла СМП выявлено мошенничество на 653 млн рублей

Мурманскому транспортному прокурору поручено проконтролировать выполнение работ на стройплощадке МТУ.

Первый заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко провёл оперативное совещание по вопросу состояния законности при строительстве объектов транспорта Северного морского пути (СМП), включая проект «Мурманский транспортный узел» (МТУ), базы и причала для стоянки аварийно-спасательных судов. Роман Доценко обратил внимание на недопустимость срыва сроков строительства и поручил мурманскому транспортному прокурору контролировать соблюдение законности, безопасности и объёма работ на объекте.

Как пишет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в сообщении отмечается, что при организационной роли Северо-Западной транспортной прокуратуры мурманский транспортный прокурор выявил факт неправомерного расходования бюджетных средств на общую сумму 653 млн рублей при строительстве транспортного узла. В результате возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» ведётся в соответствии с госпрограммой «Развитие транспортной системы» и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года. С вводом объекта в эксплуатацию к 2030 году оборот морского порта Мурманск, как ожидают, вырастет на 43% — до 80 млн тонн.