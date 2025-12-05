В рамках «Студенческой среды» прошёл семинар для лидеров

В этом году основной площадкой проекта стал Центр опережающей профессиональной подготовки на улице Инженерной. 4 декабря здесь прошёл обучающий семинар для лидеров студенческого самоуправления города Мурманска.

Его задачи — дать слушателям знания и прикладные инструменты для эффективного управления командами, формирования сплоченности среди студентов, понимания важных аспектов психологии лидерства. В программе особое внимание было уделено разработке практических решений для оптимизации функционирования студенческих объединений.

В мероприятии приняли участие 75 представителей всех 13 учебных заведений, расположенных на территории Мурманска, а также педагоги-кураторы студенческих активов. Команды целенаправленно формировались из студентов разных колледжей и вузов, чтобы ребята смогли поближе познакомиться, обменяться мнениями и опытом, понять, что студенческая среда в целом едина и живет одними интересами.

Стартовал семинар с лекции представителя сообщества «Росмолодёжь-предпринимай» и лектора общества «Знание» Анны Павловой «Основы эффективного лидерства и вовлечения». Затем психологи МАУ МП «Молодёжь51» провели со студентами сессии «Профилактика выгорания и стресса», «Рационально об эмоциональном», «Субординация и личные границы», «Внутренние ресурсы», «Гибкое мышление». Кураторам студенческих активов специалисты Центра творчества и социальной адаптации молодежи МАУ МП «Молодёжь 51» предложили отдельный творческий мастер-класс.

Напомним, городской проект «Студенческая среда» реализуется в Мурманске с 2001 года. Он представляет собой цикл обучающих и развивающих мероприятий для студенческих активов и кураторов высших и средних специальных образовательных учреждений столицы Кольского Заполярья с прицелом на вовлечение студентов в общественно полезную деятельность и организацию их культурного досуга.

