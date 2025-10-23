В рамках технического тура студенты Томского политехнического университета ознакомились с работой Кольской АЭС

20-21 октября Кольскую АЭС в г. Полярные Зори с техническим туром посетили 16 студентов инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета (ТПУ). Двухдневный визит позволил участникам подробно ознакомиться с работой крупнейшей атомной станции за полярным кругом.

Студенты побывали в реакторном и турбинном отделениях, увидели полномасштабный тренажёр блочного щита управления (БЩУ), позволяющий персоналу смоделировать ситуации реального режима работы энергоблока, а также ознакомились с работой уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).

Также учащиеся пообщались с руководством атомной станции, узнали о перспективах профессионального развития и карьерного роста в сфере атомной энергетики, возможностях трудоустройства на предприятие и мерах социальной поддержки молодых специалистов.

«Кольская АЭС успешно реализует программу стажировок, дающую студентам возможность приобрести практические навыки в реальных производственных условиях. Эта инициатива способствует подготовке высококвалифицированных специалистов для атомной промышленности и позволяет учащимся применить на практике знания, полученные в вузах», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2025 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 224 практиканта. Во время прохождения практики студенты стараются проявлять себя как ответственные специалисты, получают ценную помощь от наставников и реальные навыки для будущей работы, чтобы в дальнейшем получить возможность устроиться на Кольскую АЭС после окончания вуза.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.