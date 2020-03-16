В рамках технической модернизации на АО «ММТП» поступили два новых погрузчика

В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию два новых колесных погрузчика «Liebherr L 566». Ранее фронтальные погрузчики данной модели уже приобретались специалистами градообразующего предприятия и на протяжении нескольких лет активно использовались на производственных площадках. По словам инженеров отдела механизации АО «ММТП», техника отлично себя зарекомендовала: удобна в обслуживании и модернизируется производителем из года в год.

Новые машины имеют ковш объёмом 6,5 кубических метров, что позволяет докеру-механизатору за один раз поднять порядка 7 тонн груза. При этом погрузчики оснащены всеми современными технологиями, обеспечивающими высокие экологические стандарты. Не обошлось и без нововведений – в систему управления машин встроены электронные весы, чтобы докер-механизатор мог определять вес груза и ещё более точно контролировать погрузочную операцию.

Стоит отметить, что специалисты Мурманского морского торгового порта уделяют большое внимание вопросу обеспечения безопасности рабочего процесса. Именно поэтому новая техника обладает экстренной системой пожаротушения и тепловизором, который помогает контролировать ситуацию на рабочей площадке.

Мурманский морской торговый порт ежегодно реализует масштабную программу технической модернизации, в рамках которой производится обновление парка портальных кранов и специальной техники.