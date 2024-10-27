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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 08:00

В рамках торжественных мероприятий к 80-летию разгрома немецко-фашистский войск в Заполярье открыт новый музейный комплекс в Долине Славы

К юбилейной дате знаковый для Мурманской области мемориал, расположенный в месте, где с 1941 по 1944 год проходили ожесточенные бои, прошёл масштабное обновление. Работы проведены в рамках плана «На Севере – жить» по инициативе главы региона.

«Для нас было важно, чтобы комплекс «Долина Славы» стал доступен круглосуточно и круглогодично. Не только на торжественных мероприятиях. Мы обновили инфраструктуру, провели сюда электричество, сделали подсветку, создали современный музей, сегодня здесь зажгли Вечный огонь. Созданы все условия, чтобы северяне, гости области могли всегда заехать и почтить память бойцов, которые защитили Заполярье, отстояли порт Мурманск, внесли огромный вклад в Победу. Получилось очень достойно», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В прошлом году к мемориалу была проложена линия электропередачи протяженностью в 15,5 километра, на территории установлены 46 опор наружного освещения, смонтирована подсветка. 26 октября на мемориале торжественно зажгли Вечный огонь, взяв частицу у мурманского «Алёши». В Долине Славы Вечный огонь будет подпитываться от двух заправляемых ёмкостей для газа объёмом по пять кубических метров каждая.

Экспозиция нового музейного комплекса площадью более 185 квадратных метров отражает этапы боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Мурманском направлении. В экспозиции 11 тематических информационных стендов, интерактивная панель для демонстрации документальных фильмом о войне, 6 витрин, в которых размещены предметы военной истории, найденные поисковиками на местах боев, представлены аудиовоспоминания. В экспозиции демонстрируется обмундирование. Разработана аудиоэкскурсия для посетителей. На интерактивной панели можно найти информацию о погибших на Мурманском направлении воинах – база содержит 34943 имени.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов высоко оценил идею создания в Долине Славы мемориального комплекса и её воплощение в жизнь.

«Выставочный комплекс в Долине Славы позволяет соприкоснуться с теми тяжелейшими условиями, в которых советские воины, моряки Северного флота, воевавшие в стрелковых бригадах на суше, смогли выстоять и победить врага. Военнослужащие Северного флота на постоянной основе будут здесь соприкасаться с величием подвига защитников Заполярья. Я думаю, это сослужит большую роль в деле патриотического воспитания и в деле мотивации военнослужащих к выполнению поставленных задач, в том числе и в зоне специальной военной операции. Они увидят с каким врагом сражались их великие предшественники и будут заряжены на дальнейшее успешное выполнение задач», – отметил командующий Северным флотом.

Работать в музее будут посменно два экскурсовода. Туристы также могут воспользоваться бесплатным аудиогидом.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, комплекс открыт все дни недели с 11 до 17 часов, кроме понедельника. Как отметили в администрации Кольского района, в первые часы работы новый музей посетили 17 организованных групп – более 700 человек. На территории комплекса смонтирована система видеонаблюдения, организована площадка для сбора ТКО, установлен современный сантехнический модуль, с учётом потребностей маломобильных граждан.

По поручению губернатора мемориал будет обслуживаться круглый год. Развитие Долины Славы продолжится и в дальнейшем.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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