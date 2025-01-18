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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.25 10:00

В рамках традиционной «Ёлки отличников» на Кольской АЭС побывали лучшие учащиеся образовательных учреждений

В ходе экскурсии старшеклассники города Полярные Зори и «Атомкласса» города Апатитыв – победители и призёры областных и всероссийских олимпиад и конкурсов посетили Информационный центр атомной станции, машинный зал турбинного цеха, полномасштабный тренажер блочного щита управления, а также встретились с руководителями Кольской АЭС.

«Ёлка отличников – это уникальная возможность для молодого поколения познакомиться с процессом производства электроэнергии и узнать какие перспективы открываются перед ними на станции, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. – Уверен, немало выпускников школ захотят выбрать атомную отрасль в качестве своего профессионального пути и внести вклад в развитие безопасной и эффективной энергетики в нашей стране».

Школьников на встрече интересовали вопросы о строительстве Кольской АЭС-2, социальной политике предприятия, трудоустройстве молодых специалистов, а также информация о лучших учебных заведениях, которые готовят кадры для атомной отрасли.

Директор станции рассказал о месте предприятия в энергосистеме Мурманской области и Карелии, об общем состоянии безопасности на Кольской АЭС и реализации экологической политики станции, а также подчеркнул роль градообразующего предприятия в жизни города Полярные Зори и реализации социальных проектов. В завершение встречи Василий Омельчук вручил памятные подарки.

«Я впервые побывал в производственных помещениях атомной станции. Поразил масштаб турбинного цеха. Это очень инновационное предприятие с широкими возможностями роста и развития сотрудников, а также с большими перспективами, связанными со строительством второй Кольской атомной станции», – поделился ученик 11 «Б» МБОУ СОШ № 4 Петров Роман.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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