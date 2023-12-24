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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.23 09:00

В рамках учебного сбора руководящего состава Северного флота прошли практические занятия

В рамках проведения учебного сбора руководящего состава Северного флота на одном из аэродромов смешанного авиационного корпуса Северного флота было проведено показное занятие по организации охраны и обороны аэродрома.

Участникам сбора показаны особенности применения противником беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа и способы борьбы с ними, используемые воинскими частями и подразделениями Северного флота. В том числе, с использованием современной специальной техники и оборудования.

Продемонстрированы действия антитеррористических групп по отражению нападения условных незаконных вооруженных формирований. Показаны способы маскировки объектов аэродрома, действия личного состава в случае чрезвычайной ситуации и рассмотрены актуальные вопросы оказания медицинской помощи с учетом опыта специальной военной операции.

Также участники сбора посетили Центр подготовки операторов дронов, сформированный на Северном флоте при поддержке правительства Мурманской области. Там были представлены лаборатория для сборки, ремонта и обслуживания дронов и группа подготовки операторов дронов коптерного типа и FPV-дронов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, оперативно-мобилизационный сбор продлится в течение нескольких дней. Его программа включает в себя десятки учебно-методических мероприятий. В их числе – командно-штабная военная игра, круглые столы, семинары, контрольные мероприятия, демонстрация тематических фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492582@egNews

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