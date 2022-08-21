В рамках учения по ПВО корабли Северного флота выполнили артиллерийскую и ракетную стрельбу по воздушным мишеням

В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил корабли во взаимодействии с морской авиацией отработали комплексное учение по противовоздушной обороне отряда кораблей в Баренцевом море с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб.

В учении были задействованы тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24, а также малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, выполнившие пуски ракет-мишеней «Саман».

По замыслу учения, отряд кораблей Северного флота был атакован крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Заход на атаку самолетов имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты кораблей осуществляли условное отражение их атаки, выполняя сопровождение целей радиотехническими комплексами систем артиллерийского и зенитно-ракетного оружия.

Практические зенитные ракетные стрельбы экипажи ТАРКР «Пётр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили по ракетам-мишеням, успешно их поразив. Стрельбы выполнялись зенитными ракетными системами морского базирования «Форт» и «Ураган». Также корабли применили по воздушным целям артиллерию универсального калибра – АК-130.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, район учения в Баренцевом море был заблаговременно закрыт для полётов авиации и гражданского мореплавания.

После проведения стрельб корабли продолжили действовать в море по плану учения с группировкой разнородных ударных сил.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12434712@egNews