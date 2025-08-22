Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
Мурманская область. Арктика (16+)

В рамках V Арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ» в Мурманске создано 13 новых арт-объектов

В этом году в рамках фестиваля «РОСТ» создано 13 точек притяжения, от росписи на асфальте до сграффито, от медиа-искусства до муралов. Работы фестиваля поражают своим разнообразием: здесь и скульптура, и зеркальная мозаика, и росписи.

«Организованный Центром городского развития Мурманской области при поддержке правительства региона фестиваль «РОСТ» успешно проводится уже пять лет подряд. Благодаря усилиям команды организаторов и талантливых художников преобразились десятки фасадов зданий и общественных пространств города. С момента основания фестиваля в течение четырёх лет появилось свыше 56 монументальных оформления. Завершив работу над всеми объектами в этом году, общее количество арт-инсталляций достигло внушительной цифры — 69 произведений современного искусства», — рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Одним из значимых элементов фестиваля стали видеоработы, созданные диджитал художниками в медиалаборатории. Их показ доступен на мультимедийном кубе на площади морского вокзала. Кроме того, фестиваль «РОСТ» провёл около 15 тематических мероприятий, среди которых выступления музыкантов, лекции, встречи с художниками, семинары и творческие мастерские. На мастер-классах посетители смогли создать собственные городские афиши, расписывать миниатюрные роллеты, поработать с гипсом и создавать рисунки баллончиками и мелом.

Стоит отметить, что некоторые объекты фестиваля находятся в стадии завершения. Классическая мозаика художника Светланы Растебиной, установленная ранее, продолжает монтироваться. Её фрагменты будут доставлены в Мурманск в ближайшее время для окончательной установки. Также ведётся восстановление мурала «Тихий ход». Работа украсит фасад здания №33а по улице Шмидта в Мурманске в современной цветовой гамме.

Торжественное закрытие фестиваля уличного искусства «РОСТ» состоялось в пространстве «Контейнер-холл». В завершающий день мероприятия гостей ждали интерактивные зоны, дискуссии о современном публичном искусстве, фотозона и розыгрыш сувенирной продукции от партнёров события. Завершил праздничную программу концерт на уличном пианино от Smedsen.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552124/#&gid=1&pid=6

