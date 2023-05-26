В рамках визита в Мурманскую область делегация Республики Беларусь посетила ФГУП «Атомфлот»

Сегодня, в заключительный день рабочего визита в Мурманскую область, делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко побывали в Ситуационном центре Штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть». О работе предприятия, обладающего единственным в мире атомным ледокольным флотом, гостям рассказали губернатор Андрей Чибис и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Гости познакомились с историей развития предприятия, а также с автоматизированной системой управления Штаба морских операций. В обязанности предприятия входит эксплуатация и обслуживание атомного ледокольного флота России для хозяйственного освоения Северного морского пути. Представители принимающей стороны отметили, что Штаб морских операций является эффективным инструментом обеспечения организации судоходства, мониторинга ледовой и навигационной обстановки, а также сбора и анализа гидрометеорологических данных.

Напомним, делегация Республики Беларусь находится с рабочим визитом в Мурманской области. В рамках визита состоялась рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с губернатором Андреем Чибисом, круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества двух сторон, заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области и подписание соглашений между компаниями региона и белорусскими партнерами на поставку товаров, техники и запчастей, автобусов и троллейбусов. Также делегация осмотрела возможные площадки для строительства терминала по перевалке калийных удобрений в Мурманске.

Кроме того, делегация Республики Беларусь возложила цветы в память о героическом подвиге советского солдата к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Фото: https://gov-murman.ru