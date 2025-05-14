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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 10:00

В рамках визита вице-премьера в Мурманскую область состоялось совещание по утилизации затонувшего плавучего дока

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вчера в ходе рабочей поездки в Мурманск провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом. Главными темами стали развитие регионального рыбохозяйственного комплекса и вопросы экологии.

«Мурманская область – один из значимых регионов России по многим направлениям экономики. Субъект известен своими залежами полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Развита горнорудная промышленность, в частности добыча и обогащение сырья для производства фосфорных удобрений. Заметную роль играют металлургия, транспортный комплекс, а также туризм», – отметил Дмитрий Патрушев.

Регион также играет значимую роль в сфере рыболовства. За период реализации механизма инвестквот восемь заводов и шесть судов уже построены.

Говоря о природоохранной сфере, вице-премьер отметил, что за 6 лет реализации национального проекта «Экология» региону выделено более 2,7 миллиарда рублей. Мурманская область участвовала в мероприятиях трёх федеральных проектов: «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». В рамках последнего, в том числе, проходила рекультивация одной из самых крупных за Полярным кругом городских свалок, которая находилась в черте города и негативно влияла на качество жизни людей. В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев вместе с руководством Минприроды России и Росприроднадзора проверил результат рекультивации объекта.

Вице-премьер и глава региона обсудили участие Мурманской области в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». В регионе запланирована реализация мероприятий федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева за поддержку региона в ряде вопросов.

«Мурманская область – форпост и флагман развития российской Арктики. У нас расположен глубоководный, незамерзающий, опорный порт Северного морского пути. Сегодня он уже входит в топ-5 по грузообороту. Объём инвестиций, который вложен за последние пять лет в реальные проекты, – 1,5 трлн рублей, а в инвестпортфеле региона более 300 проектов на сумму порядка 3,2 трлн рублей. Уже создано более 9,5 тысячи рабочих мест. ВРП на душу населения вырос в 2,3 раза с учётом 2023 года, по этому показателю мы входим в топ-10 по стране. Также мы в десятке рейтинга по России по средней номинальной зарплате в 2024 году. Мы делаем всё для повышения доходов людей, инвестиций в экономику и реализации важнейших для страны стратегических проектов», – подчеркнул губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на логистике, отметил важность Мурманского транспортного узла и его якорного проекта порта «Лавна».

«Кроме того, мы ведём активную работу в части газификации региона, которая изменит и экологическую ситуацию и благоприятно повлияет на промышленный уклад», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор перечислил экодостижения Мурманской области. Так, Мурманск входит в топ-5 городов с благоприятной средой, где условно дискомфортный климат, а область занимает второе место в национальном экологическом рейтинге.

«Тема экологии для нас приоритетна, за последние пять лет мы радикально сократили количество выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и отходов, ведём активную работу в части лесовосстановления и развития эковолонтёрства», – сказал губернатор.

Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и Андрей Чибис осмотрели итоги ликвидации городской свалки твёрдых отходов, расположенной в Дровяном. Работы велись в рамках нацпроекта «Экология» федпроекта «Чистая страна». Объём накопленных отходов составлял – 2,8 млн м3, площадь объекта – 35,8254 га.

Также в рамках визита вице-премьера в Мурманскую область состоялось совещание по утилизации затонувшего плавучего дока. В совещании приняли участие глава Мурманской области Андрей Чибис, руководство Минприроды России, Минтранса России, Росморречфлота и других заинтересованных ведомств.

Док создаёт помехи для судоходства, и негативное воздействие на окружающую среду, утилизация поможет решить эти проблемы. Проект масштабен и уникален, так как подобных по размеру затонувших объектов в нашей стране до сих пор утилизировать не приходилось.

По итогам совещания Минтрансу и Росморречфлоту вместе с регионом поручено оперативно разработать и утвердить «дорожную карту» по организации процесса утилизации, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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