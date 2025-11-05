В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» в Мурманской области очищено свыше 350 га территории

В Мурманской области подвели итоги Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».

Активное участие в масштабной уборке мусора приняли более 2700 неравнодушных северян всех возрастов: учащиеся школ и детских садов, сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждений, крупных предприятий региона.

В течение месяца было собрано порядка 420 кубометров мусора и очищено свыше 350 га территории.

Координатором акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Напоминаем, что субботник «Зелёная Россия» проводится ежегодно на всей территории страны и стремится сконцентрировать усилия населения на принципах экологической ответственности и сохранения природных богатств.

