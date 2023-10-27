В рамках Всероссийского форума работников дошкольного образования глава региона вручит лучшим работникам благодарности, благодарственные письма и Памятные медали «85 лет Мурманской области»

В Мурманске проходит Всероссийский форум работников дошкольного образования. Он собрал около 150 педагогов из разных регионов страны. На протяжении двух дней они будут посещать выставки, мастер-классы, презентации и лекции, на которых обсудят современные практики работы с детьми.

Как сообщает администрация областного центра, Всероссийский форум «В авангарде детства: передача традиционных российских духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению. Дошкольное образование Кольского Севера» проходит в Мурманске впервые. Его площадками стали пять дошкольных образовательных учреждений города. Это детские сады №№97, 122, 123, 140 и 157.

В детском саду №122 вчера состоялся экспертно-образовательный интенсив «Заполярный детский сад: ценности общения и сотрудничества».

А сегодня в 12.00 губернатор Андрей Чибис в Центре опережающей профессиональной подготовки примет участие в церемонии открытия Всероссийского форума работников дошкольного образования «Воспитатели России: дошкольное образование Заполярья».

Глава региона также вручит работникам дошкольного образования благодарности, благодарственные письма и Памятные медали «85 лет Мурманской области».

Всероссийский форум в Мурманской области проводится в рамках нового проекта ВОО «Воспитатели России» «Просветительский марафон «В авангарде детства»: передача традиционных российских духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению». В работе форума принимают участие свыше педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных организаций Мурманской области и других регионов нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода. Профессиональному сообществу будет представлен инновационный опыт детских садов Кольского Заполярья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25991&page=1