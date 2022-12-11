В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект

В Мурманске на территории молодёжного культурного центра «Контейнер-холл» появилась необычная новогодняя ель. Её создали художники и добровольцы Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» и Единого волонтерского центра Мурманской области из материалов, которые часто находят активисты во время уборок в Арктике.

На церемонии открытия губернатор Андрей Чибис поблагодарил волонтёров за вклад в экологию Арктики.

«Это не просто арт-объект. Экоель отличается трудом волонтёров, художников. Здорово, что используемые материалы, которые загрязняли природу, превратились в уникальный проект. Примечательно, что такой объект появился именно в Контейнер-холле – центре притяжения молодых, креативных северян. Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в создании проекта, особенно организаторам «Чистой Арктики», — сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что работа волонтёров меняет сознание людей, формирует бережное отношение к природе.

Основой для арт-объекта стали использованные паллеты и рейки, буи и морские атрибуты, старые рыболовные сети, гирлянды волонтёры мастерили из пластиковых бутылок.

Установка экоели вместо традиционной искусственной — отличный способ показать возможности повторного использования материалов, объясняет глава Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Уверена, что никто из волонтёров, участвовавших в уборках в этом году с Единым волонтёрским центром и с «Чистой Арктикой» и подумать не мог, что упаковки, бутылки, жестянки и остатки сетей могут стать источником творческого вдохновения художников. Хочется выразить признательность талантом резидентов Контейнер-холла: им удалось создать оригинальный арт-объект, который заставляет задуматься, сколько ещё работы предстоит сделать, чтобы очистить Арктику от мусора», — отметила Евгения Чибис.

Председатель Российской экологической партии «Зелёные», глава проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин подчеркнул, что мурманские волонтёры смело и неординарно подошли к задаче утилизации собранных отходов.

«Все инициативы в рамках проекта «Чистая Арктика» стартуют именно в Мурманской области. Для решения экологических проблем важно находить новые форматы вовлечения молодежи в экоповестку, а арт-объект – отличный и наглядный пример помощи волонтёров природе Арктики. Благодарю региональное правительство за поддержку проектов», — подчеркнул Андрей Нагибин.

Украшать экоель праздничными гирляндами помогали и корпоративные волонтёры «Росатома» – партнёра проекта «Чистая Арктика».

«Люди, живущие в самых хрупких экосистемах, нуждаются в знаниях об экологии. Это здорово – установить ель, не вырубая лес и отказаться от пластиковых ёлочных игрушек, на производство которых уходят экологические ресурсы. Изготовив игрушки из мусора, мы тем самым привлекаем внимание к необходимости соблюдать правила обращения с отходами и бережнее относиться к природе Арктики», – сказала волонтёр Госкорпорации «Росатом» Оксана Геращенко.

Авторы арт-объекта прямо на площадке Контейнер-холла проводили мастер-классы и творческие мастерские для всех желающих.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в создании пятиметровой экоели приняли участие 12 заполярных художников: члены Союза художников России Вероника Вологжанникова, Дмитрий Новицкийи Юрий Шачнев, а также молодые художники Павел Савчук, Екатерина Ишбульдина, Евгений Урбанович, Илона Голуда, Игорь Колобов, Анна Молошникова и Кира Ширяева, куратором-художником проекта вместе с Марией Михайленко стала Полина Малышкина.

Экоель – результат совместной работы общественного проекта «Чистая Арктика», Единого волонтёрского центра Мурманской области и резидентов мурманского Контейнер-холла. Арт-объект простоит в Мурманске до конца новогодних праздников, затем все украшения, созданные на мероприятиях арт-пространства, будут утилизированы по всем правилам, заявили организаторы.