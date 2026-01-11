В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» на Северном флоте исполнилось желание ребёнка из многодетной семьи

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» заместитель командующего флотом по финансово-экономической работе – начальник финансово-экономической службы Северного флота полковник Максим Кашников исполнил желание ребёнка из многодетной семьи.

Ранее в штабе Северного флота полковник Максим Кашников снял с новогодней ёлки открытку шестилетнего Владимира, который мечтал побывать на военном корабле.

Вместе со своей семьёй Владимир прибыл в главную базу Северного флота – город Североморск, где его желание исполнилось. На борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» моряки-североморцы провели экскурсию для Владимира и его семьи, показали верхнюю палубу, внутренние помещения, рассказали об устройстве корабля, его предназначении, экипаже, профессии моряка и истории Военно-морского флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мальчик примерил на себе спасательный гидрокостюм, а на ходовом посту ему показали органы управления кораблем и средства связи.

Корабельные коки приготовили Владимиру и его семье вкусные угощения. Во время чаепития в кают-компании появился Дед Мороз, который поздравил их с праздниками и подарил подарки. Экипаж корабля вручил Владимиру пилотку и тельняшку, а также фотографию его семьи на борту корабля.

Фото: https://mil.ru/news/f1b2f941-2867-471e-8c71-5b88993e912c