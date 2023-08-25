В рамках всероссийской акции «Ночь кино» северяне смогут бесплатно посмотреть популярные отечественные фильмы

Учреждения культуры Мурманской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт в стране уже в восьмой раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актёрами, концерты и показы известных фильмов.

В этом году гостям акции будет предложено три отечественных фильма: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

Накануне акции, 25 августа в 15.00, кинопоказ с тифлокомментариями будут организован в областной библиотеке для слепых и слабовидящих. Специалисты библиотеки также подготовили тематическую викторину и знакомство с выставкой изданий «Моё родное кино» ко Дню российского кино.

26 августа к акции присоединятся культурные центры, библиотеки и молодёжные пространства в Полярных Зорях, Оленегорске, Апатитах, Североморске и других уголках региона, а также по традиции – в социальных учреждениях региона. Всего в этом году в Мурманской области было зарегистрировано более 50 площадок.

Как сообщает региональное Министерство культуры, жители и гости областного центра смогут посмотреть популярные российские фильмы в пространстве «СОПКИ.21А» и залах областной научной библиотеки: киноленту «Чебурашка» можно будет увидеть в 12.15, фильм «Вызов» - в 14.25, а «Праведника» - в 17.15.

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова акцию по традиции откроет игровая программа для самых юных северян. Подвижные игры, викторины и конкурсы ждут маленьких гостей с 16.00. Кроме того, в этот день в учреждении откроется уголок «Экономический калейдоскоп, или что я знаю о финансах», где специалисты Банка России расскажут о том, как грамотно управлять своими финансами.

Фото: https://gov-murman.ru