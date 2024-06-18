В рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в регионе высадили 6 тысячи сеянцев сосны

Впервые за время проведения Международной акции в Мурманской области за один день было высажено 6 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

В этом году центральное мероприятие прошло на труднодоступной и отдалённой территории региона – в селе Кузомень.

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента лесного хозяйства по СЗФО, Минприроды Мурманской области, Регионального центра лесного и экологического контроля, Терского лесничества, глава администрации Терского района Наталия Самойленко и депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

Также к восстановлению леса на «Кузоменьских песках» присоединились представители СПК РК «Всходы коммунизма» и неравнодушные жители Терского района.

«Несмотря на труднодоступность и отдалённость территории сегодня мы все вместе внесли вклад в сохранение исторической правды и восстановление лесов нашего региона. Спасибо, что не остаетесь равнодушными и принимаете участие в таких важных мероприятиях», – отметил руководитель Регионального центра лесного и экологического контроля Максим Ошаров.

Фото: https://gov-murman.ru