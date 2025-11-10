В рамках встречи с представителем администрации жители Ленинского округа поинтересовались судьбой заброшенных зданий на улице Маяковского и бывшего клуба «Портовик»

Каждую неделю представители административных округов областного центра проводят выездные встречи с мурманчанами.

Так, на прошлой неделе жители дома №32 по улице Генерала Щербакова сообщили начальнику управления Первомайского округа Александру Боянжу о том, что их беспокоит стойкий неприятный запах из подвального помещения. Управляющая компания на обращения не реагирует. Вопрос требует оперативного решения и взят на контроль. Кроме того, результатом встречи стал вывоз сгоревшего автомобиля с зелёной зоны на улице Шевченко для обеспечения безопасности и порядка.

На встрече с жителями Октябрьского округа исполняющий обязанности начальника управления Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова выслушали жителей дома №67 по проспекту Ленина. Мурманчане пожаловались на неудовлетворительное качество проведения капитального ремонта: от парения из подвала до установки слишком маленьких козырьков над входом в подъезд, облицовки входных групп плиткой низкого качества, которая при отрицательных температурах становится скользкой, и других серьёзных недочётов. Жители попросили о возможности более длительной парковки, поскольку на улицах Капитана Егорова, Самойловой, проспекте Ленина установлены знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта по времени, по чётным и нечётным дням недели. Также мурманчане поделились мнением, что мусорные контейнеры в районе ярмарки на улице Воровского вывозят слишком рано, и предложили организовать забор мусора в более позднее время. Первым заметным результатом встречи стал вывоз сломанного контейнера с улицы Пушкинской, 7.

Исполняющий обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Татьяной Ковалевой встретились с жителями дома №3 по улице Маяковского. В центре внимания оказались вопросы будущего благоустройства и озеленения придомовой территории, условия проведения общих собраний жильцов, отсутствие освещения на пешеходной стороне улицы. Мурманчане поделились пожеланиями по обустройству заездного кармана для остановки маршрута 4Т на улице Аскольдовцев в сторону памятника «Ждущей», а также созданию пешеходного подхода к памятнику. Кроме того, в рамках встречи жители Ленинского округа поинтересовались судьбой заброшенных зданий на улице Маяковского и бывшего клуба «Портовик».

Все обращения взяты под контроль, запланированы необходимые работы с ответственными службами для их оперативного решения.

