В рамках второго этапа реновации ЗАТО в 2022 году запланирован ремонт 132 незаселенных квартир, демонтаж 15 домов, капремонт школы и хирургического корпуса - отчёт губернатора

Об итогах реализации первого этапа комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных формирований Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил 29 июля в ходе ежегодного выступления перед депутатами областной Думы.

Так, в регионе за это время был завершён ремонт 26 многоквартирных домов, проведены работы по капитальному ремонту центра творчества и досуга, школы искусств, спортивной школы и других социальных объектов.

Более того, при реализации первого этапа комплексного плана были снесены 8 нежилых домов, представлявших опасность и непригодных для проживания, отремонтированы более 5 километров дорог. На эти и другие мероприятия в целом направили 839 миллионов рублей, 243,3 миллиона из которых выделяли из бюджета Мурманской области.

«В этом году мы делаем за счёт средств областного бюджета, но принципиально важно, что нас поддержал Президент РФ. На совещании по развитию Арктики и его итогам было дано четкое поручение о необходимости федерального финансирования этой программы», - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В целях дальнейшего развития и поддержки социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО, а также для обеспечения комфортного проживания военнослужащих и их семей на реализацию мероприятий второго этапа комплексного плана выделены средства в размере 1,49 млрд рублей.

Всего же в рамках второго этапа реновации в 2022 году запланировано 17 мероприятий: это и ремонт 132 незаселенных квартир, и демонтаж 15 домов, и капитальный ремонт кровли и фасада школы №12, хирургического корпуса в Североморске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перечень мероприятий на 2023-2024 годы, которые пройдут в рамках третьего этапа реновации ЗАТО, по информации Министерства строительства Мурманской области, сформирован и был отправлен на согласование в Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Министерство обороны России.

«В ЗАТО живут наши защитники, члены их семей, дети. Мы видим позитивные изменения. Важно, что Президент поддержал программу реновации и дал чёткое поручение о необходимости федерального финансирования», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/