В рамках выполнения плана подготовки лётчики-истребители палубной авиации Северного флота отработали комплекс упражнений в воздухе

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики истребителей двух авиаполков на самолётах МиГ-29К и Су-33 отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений.

Также лётчиками были выполнены полёты на средних и больших высотах, в ходе которых отработаны навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров.

В полётах также приняли участие летчики из числа молодого пополнения. На штурмовиках Су-25-УТГ они выполнили элементы простого пилотажа и закрепили навыки управления самолетом в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для обучения лётчиков применялась практика управления самолётом по дублирующим приборам. Во время выполнения этого упражнения внешний обзор лётчика закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины самолета, и летчику необходимо вести управления ориентируясь по приборам.

Перед проведением полетов вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов наземных служб.

После выполнения учебно-боевых задач самолёты вернулись в район базирования.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479657@egNews