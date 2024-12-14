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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.24 11:00

В рамках XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова выступил вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора

Вчера, в заключительный день, участники XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова продолжили сою работу. Деловую программу второго дня форума открыло пленарное заседание: «Опережая вызовы: траектории будущего для субъектов Арктической зоны».

Мероприятие объединило представителей администраций арктических регионов. Спикеры от правительств и организаций Якутии, Красноярского края, Чукотки, Коми, Архангельской и Мурманской областей и НАО рассказали об основных вызовах, с которыми сталкиваются регионы в Арктике, а также представили доклады и предложения.

В рамках обсуждения заявленной темы выступил и вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора. Главной темой его выступления были опорные населённые пункты и ЗАТО Мурманской области как инструменты обеспечения социально-экономического развития территорий и векторы пространственного развития.

Парламентарий отметил, что положительным влиянием на достижение целей государственной политики в социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации стал пакет федеральных законов о поддержке предпринимательской деятельности. В развитие федеральных законов в Мурманской области были подготовлены необходимые изменения в региональную нормативную правовую базу о налогах в части установления преференций налогоплательщикам, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина распоряжением правительства страны определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. В Мурманской области опорные населенные пункты определены в 3-х агломерациях - Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская. В последнюю из них губернатор области Андрей Чибис в рамках рабочей встречи с главой государства предложил добавить город Полярные Зори.

– Полярные Зори – территория большого потенциала, – подчеркнул вице-спикер Думы. – Мастер-план Полярных Зорь предполагает строительство на территории новой атомной станции, благодаря запуску которой энергией будут обеспечены многие экономические и инфраструктурные проекты, и нового жилья. По моей оценке, сооружение КАЭС-2 может стать крупнейшим инвестиционным проектом в Мурманской области в период 2028-2042 годов. То, что Росатом полностью профинансировал разработку мастер-плана города атомщиков, ещё раз подчёркивает ответственное отношение компании к развитию территорий присутствия.

Евгений Никора также рассказал об успешной реализации комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населённых пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований.

– Северные регионы и мастер-планы развития опорных городов Арктики получили приоритетный статус в национальных проектах. Решение об этом 5 декабря озвучил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле, – отметил в завершение вице-спикер Думы Евгений Никора.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31493/

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