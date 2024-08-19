В рамках XVI МКФ «Северный характер» состоится конкурс для начинающих кинематографистов «Киношторм»

Они могут представить свои работы на разбор экспертов от кинематографии и посетить мастер-классы известных российских режиссеров.

Первый конкурс «Киношторм» прошёл в прошлом году в рамках кинофестиваля «Северный Характер» и вызвал большой интерес у молодых кинематографистов, которые приехали на кинофестиваль в качестве авторов и гостей.

Конкурс фестиваля-лаборатории «Киношторм» является открытым для начинающих кинематографистов.

Представить свои работы для обсуждения экспертам могут все, кто попадет в шорт-лист «Киношторма». Главное, представить к моменту подачи заявки завершенную работу. Приём заявок до 15 октября 2024 года.

В конкурсе также примут участие начинающие киноделы фестиваля-лаборатории молодежного творчества «Киношторм. Молодое кино». Сейчас они проходят обучение у известного российского кинодокументалиста Татьяны Соболевой. Под ее руководством северяне снимают и монтируют свои документальные фильмы о жителях региона, вносящие весомый вклад в его развитие.

Проект проводится при поддержке правительства Мурманской области на грант регионального Министерства культуры.

Всем, желающим участвовать в «Киношторме», получить профессиональные разборы своих фильмов, принять участие в мастер классах, необходим заполнить заявку на участие на сайте: https://www.northcharfest.ru/ru/kinoshtorm