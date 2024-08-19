В рамках XVI МКФ «Северный характер» состоится конкурс для начинающих кинематографистов «Киношторм»
Они могут представить свои работы на разбор экспертов от кинематографии и посетить мастер-классы известных российских режиссеров.
Первый конкурс «Киношторм» прошёл в прошлом году в рамках кинофестиваля «Северный Характер» и вызвал большой интерес у молодых кинематографистов, которые приехали на кинофестиваль в качестве авторов и гостей.
Конкурс фестиваля-лаборатории «Киношторм» является открытым для начинающих кинематографистов.
Представить свои работы для обсуждения экспертам могут все, кто попадет в шорт-лист «Киношторма». Главное, представить к моменту подачи заявки завершенную работу. Приём заявок до 15 октября 2024 года.
В конкурсе также примут участие начинающие киноделы фестиваля-лаборатории молодежного творчества «Киношторм. Молодое кино». Сейчас они проходят обучение у известного российского кинодокументалиста Татьяны Соболевой. Под ее руководством северяне снимают и монтируют свои документальные фильмы о жителях региона, вносящие весомый вклад в его развитие.
Проект проводится при поддержке правительства Мурманской области на грант регионального Министерства культуры.
Всем, желающим участвовать в «Киношторме», получить профессиональные разборы своих фильмов, принять участие в мастер классах, необходим заполнить заявку на участие на сайте: https://www.northcharfest.ru/ru/kinoshtorm