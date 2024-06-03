В рамках земельного надзора на территории Мурманской области выявлены факты не использования земли, предоставленной под жилищное строительство

Реализация государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» (НСПД) – одно из важнейших направлений деятельности Росреестра по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области постоянно проводят мероприятия, обеспечивающие соблюдение земельного законодательства и наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными.

Региональным Росреестром за 5 месяцев текущего года проведено более 1100 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями. Это значит, что инспекторы осуществляли осмотр участков с общедоступной территории.

В общей сложности обследовано около 40 тысяч гектар. На территории площадью более 4-х тысяч гектар были выявлены нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования. Также были выявлены факты не использования земли, предоставленной под жилищное строительство.

«Владельцам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Также наши земинспекторы выявили 42 капитальных строения на участках, не предназначенных под строительство таких объектов (например, на садовом земельном участке размещена гостиница). Материалы направлены в органы местного самоуправления,» - пояснила руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, проконсультироваться по вопросам земельного контроля северяне могут по телефону Управления Росреестра по Мурманской области (8152) 56-70-01.