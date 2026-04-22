В расходах организаций Мурманской области на финансирование долгосрочных инвестиций за 2025 год научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы занимали всего 0,1%

По предварительным данным Мурманскстата, объём использованных денежных средств организациями региона (кроме субъектов малого предпринимательства) на финансирование долгосрочных инвестиций за 2025 год* составил 103 миллиарда рублей, в том числе 0,1 процента – затраты, осуществлённые за счёт чистой прибыли.

Из общей величины расходов на долгосрочные инвестиции на капитальные вложения приходилось 69,4 процента, финансовые операции – 30,3, создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ – 0,2, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 0,1 процента.

Наибольшие суммы денежных средств в долгосрочные инвестиции направили организации видов экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» – 34 процента от объёма по области, «Добыча полезных ископаемых» – 19, «Обрабатывающие производства» – 10 процентов.

* - по перечню категорий респондентов, приведённых в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения №12-Ф «Сведения об использовании денежных средств».