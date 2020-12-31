В распоряжение амбулатории Алакуртти Кандалакшской ЦРБ поступил новый автомобиль УАЗ «Патриот»

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» в 2021 году запланирована поставка шести автомобилей в медучреждения области, два из которых – для Кандалакшской ЦРБ. Однако благодаря Минпромторгу России в Мурманскую область к Новому году уже доставлены три автомобиля марки УАЗ «Патриот», один из которых теперь будет закреплен за амбулаторией Алакуртти. Другие автомобили будут работать в Печенгском и Кольском районах.

После постановки на учёт новый транспорт выйдет на линию. Автомобиль предназначен для организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Он будет использоваться для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, вчера главный врач Кандалакшской ЦРБ Альфред Татаркулов вручил ключи от автомобиля врачу общей практики амбулатории Алакуртти Татьяне Яковлевой.

Кроме того, в рамках программы «Модернизация первичного звена» в Кандалакшскую ЦРБ в 2024 году запланирована поставка 6 автомобилей и в 2025 году – 12.